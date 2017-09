Andrés chotea a Yahaira

La guerrera Rosángela Espinoza reveló que su amigo, el actor Andrés Vílchez, sintió vergüenza del beso que le dio a Yahaira Plasencia en el set de ‘En boca de todos’ y aclaró que la salsera no es su tipo de mujer. “Ayer le pregunté y él me dijo que la verdad, se siente avergonzado (del beso) porque todo el mundo le ha estado mandando mensajes, obviamente sé que tú no le gustas, pero él es actor”, dijo ‘la chica selfie’.

Yahaira, sorprendida por las palabras de Rosángela, aclaró que fue el propio actor quien le robó el beso y no entiende por qué tendría que sentirse avergonzado. “No entiendo (las declaraciones de Rosángela), si dice que no le importa mi vida”, acotó.