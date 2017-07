Andrés García solo espera la muerte

El que fuera conside­rado como el actor más sexy de Latinoamérica en los años 70 y 80, Andrés García, hoy se encuentra dependien­do de un andador para poder desplazarse lue­go que los médicos le detectaron una enfer­medad degenerativa a la columna, por lo que pronto no podrá moverse.

En una última entrevista a la prensa mexica­na, García sostuvo que piensa constantemente en el día de su muerte, pero mientras llega ese momento tiene toda la intención de seguir activo y por eso se someterá a una delicada operación que podría dejarlo parapléjico. “Claro que he pensado en mi muerte, a cada rato pienso en ella desde hace más de dos años. Pero no quiero verme decrépito, prefiero irme antes y no causar ningún tipo de problema”, dijo.