Andrés Hurtado quiso ayudar al “Chato” Grados pero cometió este grave error

El conductor Andrés Hurtado en su nobleza de querer ayudar al cantante “Chato” Grados, cometió un tremendo error al decir que “compraría un riñón” para salvar la vida del folclórico.

Ante esta situación, una representante de EsSalud llamó al programa de Andrés, para que este se rectifique y aclare que no se puede ‘comprar un riñón’, porque a es se le llama tráfico de órganos.

“Discúlpenme, porque a veces soy ignorante en lo que digo, pero tengo que decirle a todos los directores de hospitales, que tengo que rectificarme. Por mi desesperación dije que iba a comprar el riñón que necesita el ‘Chato’. Pero ha llamado al programa una representante de EsSalud diciendo que la donación es voluntaria, que no se ofrece dinero, si no sería tráfico de órganos. Gracias por enseñarme, pero créanme no lo hice de mala fe”, indicó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: