Anelhí Arias espera comunicarse con sus hijas en Nochebuena

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y este parece ser el caso de la exporrista Anelhí Arias Barahona, quien pasará su primera Navidad alejada de sus hijas que se encuentran en Miami, y con quienes dice no tener contacto debido a que Dayron Martin se lo impide.

“No voy a tener este año la dicha de estar con mis hijas, pero yo sé que se dará pronto. Hasta el momento Dayron está como no habido, parece que se ha cambiado de dirección, espero que se ponga la mano en el pecho para esta Navidad y por lo menos tener comunicación con ellas que es lo más importante. Mientras tanto, yo sigo afianzándome acá para cuanto mis hijas vengan, estar bien y darles todo lo que siempre les he dado. Él no quiere hacerme la firma para que ellas vengan, pero creo que en algún momento se le pasará todo eso”, comentó la rubia animadora quien ahora viene vendiendo sus panetones integrales.

Asimismo, la rubia confesó que la ausencia de sus hijas en su vida, afectó su estado anímico. “Espero que todavía pueda hacerse el milagro, pero sino yo no me puedo bajonear, porque ya me bajoneé mucho y tengo que seguir trabajando para ellas y por ellas”, precisó.

Finalmente, Anelhí descartó tener tiempo para el amor, pero dijo que mantiene cordialidad con su expareja, el cubano Alejandro García, quien le agradeció físicamente. “Ahorita estoy tranquila, mi tema ahora son mis hijas, no tengo tiempo para el amor (…) Hay comunicación con Alejandro por temas pendientes, él sabe lo que hizo y en algún momento saldrá a decirlo, pero yo me lo encuentro en eventos porque él es cantante y yo animadora”, acotó.