Anelhí llora por sus hijas tras no verlas más de un año

Vive calvario. La exporrista Anelhí Arias rompió en llanto al recordar que el jueves fue el cumpleaños de una de sus hijas, a las que no ve hace más de un año debido a que su exesposo, el cubano Dayron Martin, no permite viajen al Perú a verla pues ella tiene impedimento de ingresar a Estados Unidos.

“Hay un Dios que todo lo ve y abogados en la tierra. Dayron no me atiende las llamadas y me ha bloqueado del celular (…) Yo estaba separada de él y me vine a Perú. Tuvimos un acuerdo verbal y tenía que mandarme a las niñas porque sus pasaportes estaban perdidos, iban venir después de un mes pero luego me dijo que esperáramos a que terminen el ciclo escolar”, contó con la voz quebrada.

“Luego me bloqueó de whatsApp, no me responde llamadas y hasta el día de hoy no logró comunicarme con ellas”, agregó.

Anelhí aclaró que regreso a Perú por trabajo y no por un hombre, como se especuló a través de las redes sociales. “No me vine detrás de un hombre, yo me vine a trabajar acá. Que en el camino haya conocido a alguien es otra cosa”, aseguró.

Al ser consultada del porqué no vuelve a Estados Unidos a buscar a sus pequeñas, la exporrista respondió: “no puedo ir, tengo que arreglar mi situación migratoria”.