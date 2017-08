Anelhi: “Nunca nos encontramos con Evelyn”

Karibeña se comunicó con la exporris­ta Anelhí Arias Barahona, quien radica desde hace años en Miami, y reconoció que Evelyn debía encon­trarse en la alfombra roja que realizaría en Miami para el concierto que realizaría su esposo y cantante Dayron Martin y Lande.

“Ella tenía que ir a una alfombra roja con nosotros, que era un concier­to de Dayron y Lande. La invitamos y teníamos que recogerla al hotel pero me escribió al llegar que estaba yendo al aeropuerto, pero de ahí apagó el celular hasta hoy (ayer)”, dijo Anelhí, asegurando que Vela le habría escrito un mensaje por inbox en su Facebook asegurándole que se encontraba en Cuba.

“Si me escribió y me dijo que estaba en ‘cubita la bella’, que me escribe después. Es tan extraño todo esto, es lo único que sé de ella, nada más”, apuntó.(K.C)

TAMBIÉN PUEDES LEER: