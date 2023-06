Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Hasta quemar el último cartucho! Alianza Lima vive un momento de felicidad absoluta en la Liga 1. Los blanquiazules lograron coronarse campeones del Apertura, pero, como no todo puede ser color de rosa, los íntimos atraviesan una crisis en la Copa Libertadores.

Luego de tres derrotas consecutivas los victorianos quedaron eliminados del torneo internacional. Sin embargo, aún tienen una última chance: poder clasificar a la Copa Sudamericana. Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, habló al respecto y sorprendió a más de uno.

También puedes leer: ¡Se arma la polémica! Alex Valera le responde con todo a Paolo Guerrero

Campos de fe

Luego de perder ante Atlético Mineiro (de local y visitante) y contra Libertad en Matute, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores. Último con 4 puntos en su grupo, los blanquiazules podrían hacer historia si vencen a Paranaense en Brasil en la última fecha. Si esto sucede y Libertad pierde ante Mineiro, los íntimos clasificarían a la Copa Sudamericana.

Consciente de esto y sabiendo que se juegan el todo por el todo, Ángelo Campos brindó declaraciones para Ovación. En la entrevista, el arquero blanquiazul aseguró que Alianza se encuentra enfocado en hacer el mejor partido en Brasil para poder clasificar a la Sudamericana.

También puedes leer: ¿Con Lapadula y Guerrero? Esta sería la alineación de la selección peruana ante Corea del Sur

“Tenemos una chance de ir a la Sudamericana y eso es lo que vamos a ir a pelear a Brasil. Estos días van a seguir para recuperarnos y meternos de lleno en lo que es el arranque del Clausura y el final de la Libertadores. Queremos ir a la Sudamericana que no es imposible, lo vamos a ir a pelear a Brasil”, afirmó Campos.

Tarea difícil para los dirigidos por Chicho Salas, ya que, en su historia, Alianza Lima solo ha sumado ante equipos brasileños en tres ociasiones. Ante Guaraní (1988), Cruzeiro (1997) y Paranense (2023).

«ESPERAMOS CERRAR LA LIBERTADORES CLASIFICANDO A LA SUDAMERICANA»: Angelo Campos habló sobre las opciones de Alianza Lima en la #LIBERTADORESxESPN y las críticas recibidas. pic.twitter.com/t4fwqqBwcc — ESPN Perú (@ESPNPeru) June 12, 2023

Chávez se muestra optimista

Al igual que Ángelo Campos, otro jugador de Alianza Lima que muestra optimismo de cara al partido ante Paranaense en Brasil, es Edison Chávez. El lateral aliancista indicó que nunca deben dar por muerto al bicampeón del fútbol peruano.

“Todavía no jugamos ante Athletico Paranaense, pero ya nos dieron por muertos. No es así, el fútbol dura 90 minutos. Quién sabe si vamos para Brasil, ganamos y clasificamos a la Copa Sudamericana. Será difícil, pero no imposible”, declaró Chávez.