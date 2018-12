Angie Arizaga confesó que le regaló anillo de compromiso y lo botó tras terminar

Angie Arizaga estuvo en el programa ‘En boca de todos’ donde habló de todo para la secuencia ‘Pato al agua’. Una de las declaraciones de la negrita que más sorprendieron fue que el regalo más caro que ha recibido fue un anillo de compromiso de diamantes y aunque no quiso decir quién se lo entregó el nombre de su expareja Nicola Porcella saltó de inmediato.

Cuando Tula Rodríguez le preguntó qué hizo con la costosa joya, la conductora de ’La previa’ sostuvo que lo botó, al parecer cuando la relación se terminó por completo. “El regalo más costoso que recibí fue un anillo de compromiso, pero ya es noticia pasada. Lo tiré, ya pasó fue un regalo. Era un anillo de diamantes”, contó Angie.

Entre otras cosas dijo que si le ofrecieran conducir un programa al lado de su ex, no se haría problemas para nada. “No tengo problemas, si tengo que conducir un programa con Nicola feliz, normal no hay problemas con él”, remarcó.

Sobre los piropos que últimamente ha recibido de parte de Fabio Agostini, quien estaría en entre dichos con Nicola por haber intentado un affaire con su expareja Mayra Goñi, la guerrera aseveró que jamás estaría con él porque “no es mi estilo de hombre”.