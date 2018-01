Angie Arizaga recibe fuertes críticas por andar con guardaespaldas

Luego que Angie Arizaga llegará a una de sus presentaciones con seis agentes de seguridad, quienes formaron un cordón humano para que nadie se le acerque a la ‘Negrita’, Edith Tapia, Carlos Cacho y Rodrigo González se burlaron de la ‘guerrera’ por “alucinada”, ya que ninguna persona estaba siguiéndola.

“¿Los fans que no le permitían el paso? ¿Dónde están? Creo que Madonna en Perú caminaría más suelta de huesos”, escribió Edith en Facebook debajo de la foto donde sale Angie bien resguardada.

Por su parte, Carlos Cacho comentó: “La huachafería en su máxima expresión”.

Mientras que ‘Peluchín’ le mandó una dosis de ubicaína a la morocha, pues él se reunió con la colonia peruana en Madrid-España y aclaró que jamás necesitó de un guardaespaldas, ya que se encontraba seguro a lado de sus fans.

“¿Guardaespaldas? No necesito, mejor cuidado que con todo este amor y la complicidad de una década en sus casas es suficiente para saber que no era necesario. Tuve que salir por pedido y con ayuda de los policías eso sí, pero con el corazón lleno de todo su amor y sus abrazos en mi alma para siempre”, posteó en Instagram el popular ‘Cuervo’.

“Que mejor y más seguro lugar que en medio de todos ustedes, los míos. Gracias por este que fue sin duda uno de los días más felices de mi vida”, agregó.

Sin embargo, otros artistas como: Mayra Goñi y Sandra Arana salieron a defender a la ‘Negrita’, pues aseguraron que la seguridad es dada por el centro comercial y no necesariamente fue exigencia de la enamorada de Nicola Porcella.

“Eso no lo ve Angie, los del centros comerciales a la hora de contratarte se encargan de eso, no es un requisito que ella haya puesto. Muchas veces me ha pasado a mí también sin que yo lo requiera, son formalidades de los centros comerciales”, opinó la protagonista de ‘Ven baila quinceañera’.

Sandra Arana también salió al frente y encaró a Edith Tapia por rajar de Arizaga. “No es patética, ni desubicada, ni pobrecita, fue a chambear, el centro comercial le puso seguridad y ella tiene que seguir el protocolo, nada más. Tú sabes de eso Edith”, afirmó.