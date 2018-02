Angie Arizaga se luce con nuevo look

Angie Arizaga es otra de las guerreras históricas que reapareció en el reality de competencia. La ‘negrita’ sorprendió a propios y extraños al aparecer con un look enrulado, recibiendo muy buenos comentarios de Carlos Cacho, quien estuvo invitado para comentar la presentación de la nueva temporada del programa juvenil.

“Está lindo el look. Me encanta porque es lo que se usa, es la tendencia mundial. Los crespos vienen con todo… ¡Olvídate de la plancha! La mujer peruana debe de ser crespa, ondeada, eso es lo que me encanta”, señaló Carlos.

De otro lado, la ‘negrita’ pese a los comentarios que circularon a inicios de año sobre su separación de Nicola Porcella, el lunes demostró que están mejor que nunca pues detrás de cámaras se dieron un gran beso que el lente de Karibeña pudo captar.