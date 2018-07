Pareja de Angie Jibaja lanza amenaza contra agresor de la modelo

Angie Jibaja publicó un video en su cuenta oficial de Instagram dónde cuenta detalladamente la agresión que sufrió de parte de Miguel Ángel Aquije Chávez, quien cuenta con 29 denuncias por el mismo delito y el año pasado atacó sin razón a una anciano de 79 años. La modelo y actriz señaló que pensó que el sujeto –al que denunció en la comisaría de Barranco- era su amigo, por eso nunca imaginó que la atacara brutalmente al punto de desfigurarle el rostro.

“No sé si saben lo que me pasó, pero lo único que puedo decir es que me siento muy avergonzada. Cuido mucho mis cejas y mi cara. No tengo cara para mostrarme porque es vergonzoso porque me han agredido, me han golpeado, me han pateado, me han puñeteado, me han apuñalado, me han hecho un corte, me han desfigurado”, señala muy afligida Jibaja, quien no quiso mostrar su rostro en la grabación que compartió en Instagram.

NO ES SU NOVIO

Desmintió la versión que el agresor sea su pareja y remarcó que sigue con Bryan. “Lo peor de todo que fue un hombre, un puto hombre, yo sentí que era mi amigo, me pateó, solo quiero decir que no voy hablar más. Me han sacado la mierd… Quiero que se rectifique el canal… la pareja que está conmigo me cuida y me ama. El hombre que está a mi lado no se merece que ustedes lo tachen así, no difamen a una persona sin antecedentes”, sindicó.

En tanto su joven enamorado compartió un vídeo desde la cuenta de la actriz y esto fue lo que dijo: “Lo que el día de ayer pasó no va quedar así, realmente te metiste con la persona que más amo. No puedo creer que haya personas así en este mundo, personas tan malas. La ley se va a encargar de ti, te lo prometo”, aseguró Bryan.