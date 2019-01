Angie Jibaja aparece en concierto salsero y grita “Soy loca y adicta”

La modelo Angie Jibaja se presentó en estado de ebriedad en un concierto de la orquesta ‘Barbaro Fines y su Mayimbe’ realizado en el Callao donde festejaban la fiesta de Año Nuevo. El programa ‘Válgame Dios’ mostró imágenes donde se ve a la ‘Chica de los tatuajes’ luciendo un top que dejaba poco a la imaginación y bailar de forma descontrolada en el escenario. “No he venido de ‘boleto’, pero la he pasado muy bien con la gente. Me siento cómoda acá”, se le oye decir a la ‘chinita’ mientras se dirigía al público, que se mostró sorprendido con el estado de la modelo. Sin embargo lo preocupante vendría después. Lejos de expresar palabras de motivación para sus admiradores, la modelo señaló: “Soy una adicta y una loca”. Al ver las imágenes, el conductor Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron su preocupación por Angie y comentaron que al parecer la modelo habría recaído en el abuso del alcohol. Antes de finalizar 2018, Jibaja utilizó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo donde se mostraba sumida en una depresión. “Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la yo de siempre: guerrera, que sigue adelante que sigue sus sueños. Ojalá. Esta vez es muy difícil. Estoy demasiado triste”, se le escuchó decir.