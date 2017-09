Angie Jibaja arrancó con ensayos de baile

Angie Jibaja regresó al Perú nuevamente luego de sufrir algunos inconvenientes en el aeropuerto de Chile, donde no la dejaban partir con sus hijos pues tenía que presentar la autorización de su padre. Tras superar el mal momento la modelo y actriz ayer se sumó a los ensayos de ‘El gran show’, donde a partir de este sábado participará.

“Estoy feliz de volver al reality, lo estaba esperando hace mucho tiempo. Me gusta el baile, estaba haciendo reality en Chile y descubrí que el baile me apasiona, me gusta. Estoy muy feliz, me encuentro bien”, dijo. Jibaja causó hace poco polémica en la televisión chilena tras anunciar el rompimiento de su relación después de varios años.