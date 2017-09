Angie Jibaja: “Espero que acá me valoren”

La modelo y actriz Angie Jibaja señaló que pese a la falta de apoyo seguirá insistiendo en su faceta musical en el género urbano. La participante de ‘El gran show’ contó que las radios peruanas no difunden su música, pese a ello seguirá tentando suerte.

“Acá las radios no apoyan, me aburrí de tocar puertas y mis canciones son súper chéveres. Tengo temas en trap y reguetón, pero he tenido que ir a Estados Unidos para que me hagan caso”, dijo Jibaja.

“Grabé un tema con la pista de Kevin, ‘El arma secreta’, que le está haciendo un disco a ‘La Unión’ y a Daddy Yankee. Espero que un día acá me valoren. Creo que va a pasar que afuera la haga para que aquí recién me tomen en cuenta”, apuntó y hoy espera superar la triple sentencia.