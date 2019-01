Angie Jibaja: “Me quieren ver muerta”

Luego de ser protagonista de un video en donde se muestra en un evidente estado de ebriedad, Angie Jibaja se pronunció a través de su cuenta de Instagram y lanzó fuertes calificativos contra la prensa y aseguró que ‘la querían ver muerta’.

“Con ellos y ustedes me quedo. He aprendido que existe tanta pero tanta gente de m…a, tanta gente mala, amigos que dicen quererte, pero que solo están contigo cuando estás bien. Dios se acerca a los enfermos, a los pobres, a los caídos y no a la gente que se cree perfecta, porque aquí NADIE ES PERFECTO”, escribió la modelo en un primer momento.

Jibaja expresó su profundo repudio por los personajes de la televisión y aseguró que ellos quisieron hacer leña del árbol caído por sus excesos. “No quiero ver, ni quiero que me saluden si me ven, no quiero nada de tantos hipócritas. Hablo de la gente de la TV. SARTA DE HIPÓCRITAS: productores conductores de tv, dueños de canales y etc. Todo influyó. De un árbol caído quisieron hacer leña, no sé qué esperaban, verme muerta para seguir hablando. LOS ODIO A TODOSSSSSS”, sentenció en su mensaje junto a una foto en la que se le ve acompañada al lado de sus hijos y su madre Maggie Liza, quien llegó desde Chile para cuidarla.