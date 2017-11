Angie Jibaja se recupera de depresión y agradece a fans

Luego de haber estado internada en un centro de salud psiquiátrico por depresión severa, Angie Jibaja utilizó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño de sus fans, ante este mal momento. “Esta tarde rumbo al sur, venía leyendo todos sus mensajes, vale decir sus palabras de cariño y apoyo que ciertamente me llenan el alma y me sostienen”, se lee el inicio del texto de la modelo.

“Vengo trabajando mi ecuanimidad, mi equilibrio, mi paz mental y les cuento que no es fácil, tengo aciertos y desaciertos y si algo me hace notar que he crecido como ser humano es que a la fecha estoy en capacidad de reconocer mis errores y de pedir ayuda si es necesario para enmendarlos”, añadió la cantante quien ya viene recuperándose de la depresión.