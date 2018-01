Angie Jibaja de vacaciones en Francia

Luego de atravesar un momento difícil de depresión y estar a punto de atentar contra su vida, Angie Jibaja está más estable y muy enamorada. La exmodelo, tras lanzar su nuevo tema de música urbana por Spotify decidió alejarse por unas semanas fuera del Perú y viajar a Francia con su nueva pareja.

Ello fue confirmado por su manager Helmut Lidner, hermano de Milett Figueroa, que indicó que por ahora no tiene contacto con la modelo y actriz. “Con Angie más que manager, la he apoyado como un amigo cuando recién llegó a Lima de Chile, estuvo recuperándose y por ahora está con su música que quiere moverla todo lo que pueda, ya tiene su tema en Spotify, ese es su fuerte, ahora ha decidido viajar a Francia según me dijo con su novio, debería retornar a fines de mes”, comentó Lidner.(K.C)