Angie llora por su chibolo

A través de sus redes sociales, Angie Jibaja anunció la ruptura de su romance con Felipe Lazo, el motivo de la separación de la ex pareja de participantes del reality show de Mega, ‘Doble Tentación’ habría sido, según el post de Angie, por ‘diferencias irreconciliables’.

“Quiero hacer de conocimiento público que con @felipe_lasso_ nos hemos separado por diferencias irreconciliables. Gracias Dios porque sabe cómo son las cosas. Y no especulen. La razón por la que terminamos no es por celos ni mucho menos. Qué pena que siendo mujeres hablen así. Nuestros problemas no son por nada del reality . Dios quiera de corazón que ustedes nunca pasen por lo que yo paso. Dejen sus insultos. Y para que sepan, yo estoy sana en nombre de Jesús. Si estoy con Dios quien contra mí “, escribió la popular ‘chica de los tatuajes’

Según el abuelo de Angie Jibaja, don Fidel Liza, la cantante no estaría pasando por un buen momento, pues habría caído en depresión por el alejamiento con Lazo, y el verdadero motivo de la ruptura habría sido por una tercera persona. “Angie está pasando por una fuerte depresión, él (Felipe) volvió a las mismas”, precisó.

Para don Fidel, el amor del colombiano siempre fue ‘fingido’, pues sólo buscaba aprovecharse de la fama de Angie. “Me dan pena los bebes, sentían a Felipe como un padre, pero el amor de él era fingido, sabía que por ahí (por el supuesto cariño a los niños) tenía lo que quería de ella, pero no era el amor al chancho sino a los chicharrones. Yo se lo dije a ella, pero estaba ciega”, acotó.

(V. Rondón)