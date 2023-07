Compartir Facebook

Anthony Aranda habló sobre el debut de Melissa Paredes en Al Fondo Hay Sitio y al parecer le bailarín estaría celoso de los posibles besos que surjan en el set.

La parejita se dejó ver en los 10 años de ‘Estas en Todas’ donde no evitaron entrevistar a la parejita del moemnto que viene pasando su mejor racha en el ámbito laboral.

¿Celoso de Melissa?

Sin embargo, lo que causó asombro fue que el bailarín si bien es cierto está orgulloso del debut de su pareja en la exitosa serie peruana, tendría un poquito de celos que Meli protagonice una que otra escena de besos.

Como se sabe, Melissa esta protagonizando el papel de Patty la nueva conquista de ‘Joel’ esto iniciaría un nuevo romance entre la parejita en la ficción.

Pero el bailarín afirmó que ya acordó con Melissa que hacer si en caso surgen estas escenitas hot.

«Ya le dije que me avise para no ver», dijo entre risas Anthony afirmando que prefiere perderse ese capítulo para no ver a su amada con otro.

Sin embargo, todo se habría tratado de una broma pues Aranda admira a Paredes en todo sentido y esta feliz con su retorno a la televisión.

«Yo estoy feliz, sé lo profesional que es Melissa», dijo Anthony orgulloso y sonriendo a Meli.

¿La cigüeña los visita?

Por otro lado, la pareja fue consultada sobre si ya están pensando en agrandar la familia, pues Melissa ya tiene una hija con Rodrigo Cuba.

Pese a ello, la modelo no ha descartado nuevamente abrirle las puertas a la maternidad.

«Si de hecho que queremos hijos pero en 3 años y que sea hombrecito», afirmó la ex conductora de tv.

De la misma manera, Anthony se emocionó con el tema y recalcó que espera el hombrecito en un futuro con Melissa.

Al parecer, la actriz recurriría a ayuda profesional para acceder a tratamientos que le permitan tener el hombrecito soñado con su bailarín.

Además, aprovecharon para anunciar que dentro de poco se van a Cancún, pues Anthony la habría inivtado por su cumpleaños, viaje que espera con muchas ansias, según indicó.