Anthony Rivera ‘De pescador a cantante’

Anthony Rivera, la conocida voz de ‘Corazoncito’ de la orquesta ‘Papillón’, confesó que antes de iniciar su carrera en la música trabajó como pescador en su natal Trujillo. Él nunca pensó integrar una agrupación tan sonada y dijo sentirse agradecido por los logros que ha alcanzado en su vida.

“Llevo dos años en ‘Papillón’, soy un chico provinciano que vino a Lima a buscar un futuro en la música, es muy complicado, pero todo es remunerado emocionalmente porque vengo haciendo cosas importantes en el grupo”, sostuvo Rivera.

-¿Y qué hacías antes de ingresar a la música?

Nací en Trujillo y soy pescador de nacimiento, también estudié gastronomía, divido mi tiempo en las cosas que me gustan, la música y la cocina. Fui pescador desde los 8 hasta los 16 años.

-¿Cómo así te animaste por inclinarse a la cumbia?

Yo cantaba en mi colegio para mis compañeros y un día un amigo me trajo un mánager. Me acuerdo que ese día estaba buceando en busca de pescado y oliendo a pescado me llevaron a un casting. Y al día siguiente ya estaba trabajando en la música, desde los 16 años hasta ahora no he parado.

-La canción ‘Corazoncito’ pegó en todos lados, ¿Cómo te sientes?

Es una canción que gusta mucho, la gente lo canta, la vive y llora, para mí y para los chicos es emocionante saber que este tema y otros le gusta a la gente. Al lugar donde vayamos siempre recibimos a nuestro público con mucha alegría, la gente nos espera en nuestras presentaciones, es una locura.

-¿Y tienes jale con las chicas?

Sí, un poco, pero estoy enfocado en mi trabajo, no me desvío más allá del respeto y el cariño que le tengo a mis fans.

-¿Algunas son lanzadas?

Sí, se entiende, ahora yo tengo como 4 clubes de fans, y a veces hago reuniones.

-¿Qué es lo nuevo que se viene para ‘Papillón’?

Estamos grabando nuevas canciones e iremos estrenando en las próximas semanas.