Antonella de Groot cuadra a Daysi Ontaneda

A Antonella de Groot no le pareció agradable el comentario de Daysi Ontaneda al decir que le gustaría que al último heredero de Mauricio Diez Canseco, si nace mujer, la llamaran como ella. “Debe estar bromeando, ustedes la conocen como es. Aunque en sí, si me pareció un poco desatinado, como que esos comentarios no se deberían hacer ni en broma”, respondió Antonella quien estuvo celebrando el cumpleaños de los niños de ANIQUEM que nacieron en el mes de octubre, una fiesta que realizo ‘Fundación Rústica’ junto a Mauricio Diez Canseco.

Asimismo, la esposa del pizzero comentó que su relación va viento en popa, por lo cual las cosas que diga alguna ex no los va a desestabilizar. “Soy de carácter fuerte cuando se presentan las situaciones que habla alguna ex, la verdad prefiero no referirme a ellas”.