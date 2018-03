Antonella de Groot: “No son mis amigas”

El programa ‘Gisela Busca… el amor” tuvo como invitados a la pareja conformada por Mauricio Diez Canseco y Antonella de Groot, donde la excandidata del Miss Perú señaló que no es amiga de Daysi Ontaneda y Paula Marijuán, ambas, madres de los hijos del popular ‘Pizzero’.

“Llevamos una relación muy cordial con ellas, pero no somos amigas. Además es un poco difícil también por las edades”, dijo la actual esposa de Mauricio Diez Canseco.

De otro lado, el ‘palomo’ confesó que estuvo enamorado de la conductora Gisela Valcárcel porque le gustaba no solo su personalidad, sino también el color de su cabello rubio.

“Mi afición por las rubias es por la hermana de mi mamá, que es una rubia espectacular y se parecía Marilyn Monroe. ¿Si tuve una rubia prohibida o quien nunca estuve? No me vas a creer, pero desde que empezó mi fijación por las rubias, en el año 85, eras tú, fue por el año 87. En ese momento no me salían las palabras para decírtelo”, expresó el popular ‘Pizzero’ frente a la conductora, quien se intimidó con la confesión del empresario. “El palomo me sorprende a mí, tus locuras me conmueven. Por favor, me voy a desmayar, ¿por qué no me lo dijiste nunca’”, pronunció Valcárcel.