Antonio Cartagena apoya a capitán

Entrevista: Juana Aspilcueta

El salsero Antonio Cartagena se solidarizó con el jugador Paolo Guerrero, quien ha sido sancionado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con 14 meses de suspensión y no podrá participar en el Mundial de Rusia 2018. Además, el cantante resaltó que los seleccionados tienen garra y van a dejar el nombre de nuestro país en alto.

-La canción ‘Infidelidad’ la está rompiendo en YouTube…

El tema infidelidad es un tema que yo he escrito y es interpretada por mi hermano, gustosamente se ha logrado compaginar su voz con lo que yo pude escribir. Nosotros nos sentimos alagados de haber recibido el apoyo de la gente, la respuesta del público es maravillosa.

-Pocas personas saben que compones…

De puño y letra son un ‘Necesito un amor’, ‘Ni siquiera’, ‘Pídele perdón’, ‘La dueña de mi corazón’, ‘Nadie que te quiera como yo’ e ‘Infidelidad’, son algunos de los temas que a lo largo de mi carrera he ido afianzando.

-Consideras que ustedes destacan en el ambiente musical por tener temas propios…

La mejor medicina para el público que nos sigue es darle algo con el que se identifique, ser original no utilizar la copia y si hacemos copia tenemos que resaltar nuestro estilo. Respeto si otro artista lo hace, pero yo me siento contento manteniendo mi propia identidad.

-Perú va al mundial, ¿estás pensando componer un tema para la selección?

La verdad nunca ha estado en mis planes componer para la selección, pero voy a tomarlo en cuenta y voy a agarra un lápiz capaz sale algo para estos muchachos, a quienes les deseo lo mejor de las suertes. Más allá de la competencia esto es un juego, que nos tiene que unirnos, me parece maravilloso lo que está pasando con la selección.

-¿Qué piensas sobre lo ocurrido con Paolo Guerrero?

El destino a veces es impropio y chévere para otros. Yo le mando fuerza a él y a su familia, le deseo lo mejor, considero que es un extraordinario deportista. A estas alturas creo que él hizo lo que tenía que hacer por la selección, estamos bien pagados con su profesionalismo, ya cumplió con la selección. Lo mejor que podemos hacer es darle las gracias, yo me siento contento, no le puedo pedir más, él debe sentirse orgulloso de haber dado todo por el Perú, yo lo apoyo.

-¿Cómo vez a la selección?

Veo una selección sana, con un solo objetivo. Cada uno de ellos tiene sus habilidades y su talento para lo que tiene que hacer en la cancha, yo tengo fe que nos vaya llevar por buen camino. Siento que estos muchachos tiene garra, fuerza e identidad y no tienen problemas de ser convocados, en anteriores selecciones se rumoreaba que cuando se les convocaba no querían venir los que jugaban en otros países, solo venían por cumplir y para visitar a la familia, me siento contentísimo con estos chicos, que nos han dado un sitio en el mundial.