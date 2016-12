Antonio Cartagena: “Ella me chantajeaba”

Por: Deyanira Bautista

Fotos: César Campos

A raíz de las imágenes que di­fundidas ayer en el programa ‘Nunca Más’ de Andrea Llosa, donde en un video se observa una conversación entre el cantante de salsa Antonio Cartagena con una mu­jer embarazada, donde presuntamente intenta persuadirla para que aborte al supuesto hijo de ambos, Karibeña con­versó con él y nos da su versión de los hechos y responde a las acusaciones en su contra. “Soy humano, he cometido errores en la vida y los acepto. No bus­qué llegar a esta situación. Soy respon­sable de mis actos, pero aquí ella no es la víctima, la víctima soy yo. Me siento extorsionado y chantajeado”, sostiene Cartagena.

-¿Qué fue lo que exactamente pasó?

Conocí a esta (Vanessa Tenorio de la Cruz) hace unos cinco o seis meses, salimos y pasó lo que tenía que pasar. Ella sabía que soy casado. Fue un des­liz. Luego me fui de viaje a Europa y a mi regreso, en agosto, su actitud cam­bió. Me llama por teléfono y me dice: “¿Sabes qué? Estoy embarazada. Es­toy yendo al doctor y me ha mandado una serie de cosas para comprar, así que ¡Necesito plata!”. Me pidió en esa ocasión 500 soles para una ecografía. Desde allí cambió todo, me empezó a gritar y exigir cosas. Un día me pedía 500 soles y al otro 200 y yo le daba.

-¿Le dabas dinero porque sentías res­ponsabilidad como padre?

No. Yo le daba dinero por ayuda y por evitar un escándalo, he actuado de buena fe. En estos 25 años de carrera musical, nunca anduve en escándalos y tampoco he teni­do que hacer escándalo para ga­nar dinero. Yo no sé si ese hijo es mío, tampoco quiero poner en tela de juicio la honorabilidad de la se­ñora, pero nunca quiso hacerse la prueba de ADN.

-¿Tienes pruebas que avalen el di­nero que le entregabas?

Sí, después se abrió una cuenta en el banco y ahí le depositaba pla­ta. Existen vouchers.

-¿Cuánto tiempo de gestación tiene?

Creo que cuatro o cinco meses, digo creo, porque luego decidí ale­jarme.

-En los adelantos del programa ‘Nunca Más’ se te escucha decirle a Vanessa que aborte.

Muy aparte de que me tendie­ron una emboscada, los seres hu­manos en situaciones críticas po­demos decir muchas cosas. Yo no soy como me pintan en el video, la gente que me conoce sabe cómo soy. Ella me exigió que vaya a esa reunión porque si no me iba a de­nunciar. A mí no se ve discutir con ella, no le he levantado la voz. Me imagino que ella ya tenía un libre­to, un micrófono y varias cámaras ocultas, todo fue preparado.

Me tenía amenazado, me decía que si no le daba plata me iba a de­nunciar públicamente. Y yo le decía ¿Por qué me vas a fregar? Si yo no te he hecho nada, no tengo nada contigo, no te quiero. Siempre fui sincero. Quise conciliar pero se negó. Llegó el punto en que me exigía mu­cho dinero y me decía que con las ‘miserias’ que le daba no podía vivir.

Me decía que cuando naciera su hijo, tenía que construirle una casa de dos pisos, darle una mensualidad de 8 mil soles y 500 soles de propina para su papá.

-¿Vanessa trabaja?

No, es mante­nida por su mamá y padrastro. Tiene 35 o 36 años, va una iglesia. No es una niña de 18 años, es una mujer en la ple­nitud de sus facultades.

-De ser tu hijo ¿Te harías responsable?

Sí y le dije a ella que lo firmaría y lo escucharán en el programa. Ella me preguntó tres veces: “¿Vas a fir­mar a la criatura? Y las tres veces le dije que sí.

-¿Te has comunicado con Vanessa?

No, corté todo tipo de comunica­ción con ella. Es una persona bipolar, tiene dos personalidades, porque cuando necesita algo lo pide lloran­do porque es tremenda actriz.

-¿La demandaras?

Obviamente voy a demandarla y también al canal (ATV), porque ellos han violado mi intimidad y puesto en tela de juicio mi honorabilidad. Mi apoderado demandará al canal por 1 millón de soles. Y la señora pue­de decir lo que quiera, me imagino que cree que el programa la va apo­yar para siempre.

-¿Vanessa te ha puesto alguna de­nuncia?

No. Yo no he recibido ninguna citación, ningún informe legal ni nada y ya me conde­naron. Voy a esperar sentado a que alguien me denuncie.

-¿El canal se ha comunicado contigo?

Me llamó una asistente diciéndo­me “hay una chica embarazada de ti” y quería que vaya para hacer mi descargo. Y yo le dije ¿por qué tengo que ir?, si lo que tengo que hablar o arreglar se hará por la vía legal.

Días después, mi apoderado y yo fuimos. Mi abogado habló. Sale una señorita nos atiende, desaparece y regresa y le dice a mi abogado no les interesaba entrevistarlo, “además, ya hemos grabado”, dijo. ¿Cómo me van a juzgar si no he dado mi descargo? Cuando me dijeron ve, querían acorralarme.

-Imagino que todo este escándalo te ha traído problemas en tu hogar

Obviamente. Pero tengo una fami­lia que me quiere y respeta. Simple­mente me dicen que fui un tonto por dejarme engañar y al margen de todo me están dando su apoyo. Quiero pe­dirle disculpas a mi familia, a mi pú­blico. He cometido errores, pero en ningún momento tuve la intención de abandonar a la señora y eso consta con el dinero que le he dado.

“ESTOY EN CONTRA DEL ABORTO”

“Los seres humanos en situaciones de ofuscación podemos decir muchas cosas, estoy en contra del aborte, mi in­tención nunca fue que ella se deshaga de su hijo. Yo nunca quise decir todo lo que se escucha en el video, ella me ve­nía presionando con dinero y más dine­ro durante meses. Repito, las personas que me conocen saben que yo nunca haría tal salvajada”, dice Cartagena.

