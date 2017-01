Antonio Cartagena se confesó con la Chola Chabuca

El cantante de sal­sa Antonio Cartagena continúa haciendo mea culpa. Después de brindar una en­trevista exclusiva a Karibeña, ayer habló en ‘El Reventonazo de la chola’, que emitió su último programa con las confesiones del cantan­te, quien comenta ante la difusión de un video en el que incita abortar el hijo que va a tener de una relación extramatri­monial.

“Yo soy un hombre due­ño de sus actos… Me han acribillado, mutilado, me han disparado, pero yo nunca he abandonado a la señora”, indicó el artista.

Asimismo, Ernesto Pi­mentel que encarna a la Chola se mostró agrade­cido con los televidentes. “Estoy totalmente agrade­cido por el incondicional apoyo de todos los tele­videntes que cada sábado me dieron la oportunidad de entretenerlos, de diver­tirlos. Cierro un gran año”, concluyó.

