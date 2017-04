Antonio Pavón: “Yo no quiero reconquistar a Sheyla Rojas”

El torero Antonio Pavón aseguró una vez más que no desea reconquistar a su ex pareja Sheyla Rojas. A la vez, pidió a algunos medios que no mal interpreten sus palabras pues él considera que la ‘rubia’ es una persona especial sólo porque es la madre de su hijo Antoñito.

“Siempre hay comentarios muy buenos para Sheyla y mucha gente lo confunde como que yo la quiero reconquistar y no es así. Sheyla es una persona muy especial en mi vida porque es la mamá de mi hijito (Antoñito). Entre ella y yo hay una muy buena relación, pero cada uno lleva su vida por separado”, señaló para ‘Trome’.

Por último, aclaró que prefiere seguir disfrutando de su soltería. “Hay un cariño y siempre será una persona especial para mí, pero estoy muy bien soltero”, indicó.