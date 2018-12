No pasaron ni 24 horas después del referéndum para que se vuelva a reavivar un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Congreso, al presentarse ayer, por parte de las bancadas del Apra y de Fuerza Popular, una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán.

En la moción, se pide a Morán dar explicaciones más convincentes frente a la denuncia sobre chuponeo telefónico hechas por el ex presidente Alan García, luego que se detectara a una unidad policial de inteligencia frente a su vivienda y en la embajada de Uruguay, donde estuvo asilado.

Fuerza Popular y el Apra también consideraron “sospechoso” que dos laptops que se encontraban dentro de esa camioneta hayan sido ocultadas, además de precisarse que ese vehículo está asignada a actividades de inteligencia, las que no dan resguardo como dijo el ministro.

En la moción también se cuestiona la labor del jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, que apoya la investigación fiscal a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, a la que relacionó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Al respecto, el ministro respaldó a Colchado al indicar que “lo conozco desde que era alférez, he trabajado con él desde joven, es un buen oficial y yo respaldo su trabajo”.

NO HAY INFILTRADOS

Sobre Alan García, su secretario, Ricardo Pinedo, negó que tengan infiltrados en el equipo fiscal del caso Lava Jato, como lo reiteró el ex presidente luego de votar. “No tenemos informantes. Es una persona que trabaja en la fiscalía a la cual no conocemos, no tiene militancia nuestra, logró contactarnos y nos advirtió de estas tres cosas que se fueron cumpliendo”, afirmó.

Pinedo no identificó a esta persona e indicó que tener una “fuente” dentro del Ministerio Público no es “ningún delito”. “Si por tener fuentes nos quieren amenazar, bueno, todos podemos tener fuentes, no solo los fiscales“, concluyó