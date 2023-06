Compartir Facebook

¿Y la esposa? Un nuevo destape de Magaly Medina remeció la farándula local y la selección peruana. La conductora de televisión presentó en su programa imágenes exclusivas del chat entre el seleccionado peruano y la cantante de cumbia, Jessy Kate. Estas comprometedoras conversaciones trajeron al recuerdo un capítulo pasado en la vida del futbolista peruano. Hace 3 años, la ahora estrella del OnlyFans, Xoana González también lo expuso y reveló que le pidió ser su “amigo discreto”.

Pedro Aquino, el amigo discreto

Esta no es la primera vez que Aquino está metido en un escándalo. El 2020, la modelo argentina y hoy estrella del Only Fans, Xoana Gonzáes, lo “choteó” en vivo y le confirmó a Magaly que el mediocampista de la selección se le insinuaba por redes sociales pese a estar casado.

“Él se comunicó conmigo a través de Instagram y lo más gracioso es que yo tengo un community manager que lee todos los mensajes. Revisa lo que es de chamba, cuando me ofrecen perritos abandonados o mis pedidos de pintura, pero un día me dijo que me había escrito Pedro Aquino y le dije que no sabía quién era”, explicó Xoana González para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.

“Pensó que era yo, pero quien le respondió fue mi community manager y resulta que quería ser mi amigo discreto. Supuestamente dijo que estaba separado, pero uno ve su foto y está con la mujer”, agregó Xoana en ese entonces.

Para no perder la costumbre, en la edición de ayer del programa de Magaly Medina, la cantante Jessy Kate confesó que el jugador le escribía constantemente y le pedía al menos verse 10 minutos. Ella se sumó a la lista de modelos a las que el futbolista les “tiró maicito”.

“Nera, ya pues, date un tiempo. 10 minutos aunque sea. Para saludarnos acá en mi camioneta”, se pudo leer en los chats mostrados por Jessy Kate.

Esposa responde

Tras el destape, la esposa de Pedro Aquino se comunicó con Jessy Kate. En la conversación que mantuvo con la cantante, Katherine Fernández se muestra molesta y le increpa a la ex porrista por su cercanía con su esposo.

“Hola, soy la esposa de Pedro Aquino. Quiero saber exactamente lo que está pasando y todo el daño que estás haciéndome”, señaló la esposa del futbolista.

Esta actitud tomó por sorpresa a Jessy Kate, quien no dudó en responderle fuerte y claro, no sin antes lamentar la actitud y la postura que había adoptado Katherine contra ella.

“La señora me manda las capturas. No sé porque me pone eso. Más bien le he hecho un favor, le estoy abriendo los ojos. He podido ser yo o ha podido ser otra. Le está haciendo pasar una vergüenza a nivel nacional”, se defendió Kate.