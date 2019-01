Arequipa: Liberan a ex reina de belleza acusada de liderar banda de traficantes de bebés

Arequipa. La Sala Penal de Apelaciones, ordenó la libertad para la ex reina de belleza y presentadora de televisión Cinthia Tello, presunta cabecilla de la banda ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’, que según la fiscalía, se dedicaban al tráfico de recién nacidos y promovían el aborto. Los jueces ordenaron que pague una caución de S/50 mil antes de salir de prisión y le establecieron medidas restrictivas. Los magistrados consideraron que no debería permanecer recluida, pese a que existen algunos indicios que la vinculan con la imputación. Como se recuerda, el pasado mes de noviembre, en un megaoperativo, la Policía Nacional y la Fiscalía Contra Crimen Organizado en diversos puntos de la ciudad de Arequipa desarticularon una presunta red dedicada a la trata de personas. En dicha diligencia se intervino al ex director general de la Policía Nacional, general PNP Raúl Becerra. En dicha oportunidad, dijo que era una víctima más y que no tenía vinculación con la mafia ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’.