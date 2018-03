Dorita Ignora a Melissa Klug

La bailarina e integrante de ‘Combate’, Dorita Orbegoso, restó importancia a las declaraciones que hiciera Melissa Klug en su contra por defender a su hija Samahara en el reality. Todo comenzó cuando la morocha señaló que estaba de acuerdo que la engreída de la chalaca fuera eliminada del programa porque no le parecía justo que se salve de la eliminación de Diosas en CBT por votación de sus seguidores.

“Yo no tengo la culpa de que nadie te siga en redes sociales. A mi hija la salva el público”, fue la respuesta de Melissa a Dorita, quien le increpó que mejor no diga nada pues no sabe cuántas personas las siguen en redes. “A mí no me interesa porque yo no te sigo”, nuevamente le respondió la ‘Blanca de Chucuito’.

Ante ello, le preguntamos a Dorita si tenía un enfrentamiento pasado con la ex de Jefferson Farfán, pero señaló que no y que no le daba importancia a sus comentarios en el reality. “No le doy importancia a esto, estoy tranquila preparándome constantemente para la competencia. Lo que dije de Samahara es lo que pienso, pero es por el programa, no tengo nada en contra de ella”, aseveró Dorita.

“No conozco a Melissa, supongo que habló así porque atacaban a su hija y actuó como mamá leona, pero nada más. Es parte de la calentura de la competencia”, apuntó.