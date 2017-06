Artistas lloran muerte de Karla

A través de las redes sociales, diversos artistas del medio local lamentaron la partida de Karla de Argentina con emotivos mensajes. Una de ellas fue Katy Jara quien recordó un pasaje vivido con Karla en nuestro país.

“Es tan triste para los amantes de la Cumbia, saber que ya no estas, saber que ya no tendremos el privilegio de escuchar tu voz, ni de ver esa sonrisa tan particular y contagiante que te hacía única.

Aún recuerdo la última vez que te vi y conversamos un rato en los estudios de canal 4 tan sencilla y transparente, propia de una gran estrella, sobretodo de una gran persona.

Descansa en Paz Karla, físicamente, pero tu música y tu voz, seguirá viva y latente en nuestros corazones”, se logra leer en su post de Facebook.

Asimismo, la actriz, Maricela Puicón, también se unió a la cadena de condolencias. “Elevo una plegaria por la querida Karla de argentina. Tu alma descanse en paz”, cita su mensaje de twitter.