Artistas temen por su vida

La terrible muerte de cinco perso­nas y más de quince heridos que dejó como saldo la ‘masacre de Independencia’, ocu­rrida el último viernes por la noche, ha derivado en que diversas figuras de la farándula teman por sus vidas, y es que muchos de ellos se presentan en locales nocturnos de Lima Norte para poder trabajar.

Yrma Guerrero Neyra, integrante de la agrupación norteña Corazón Serrano lamentó lo ocu­rrido. “Ya no hay seguri­dad para salir a la calle, porque hay demasiada delincuencia y en vez de disminuir está avanzan­do”, comentó la cantante, quien además compar­tió un mal mo­mento que vivió una de las vocalistas de la agrupación: “El otro día, Victoria (vocalista de Corazón Serrano) había tenido su celular y cuando llegó al carro se lo habían llevado. A veces cuando bajamos del escenario la gente se acerca con doble intención, a robarte, a meterte la mano”.

Otra artista que teme por su vida es nada me­nos que la bailarina Daysi Araujo, quien pide mano dura para la delincuencia. “Estoy totalmente apenada, es muy triste que la inseguridad ciudadana esté cada vez peor. El presidente debe de poner mano dura, uno sale a la calle y no sabes si vas a regresar viva a la casa. Yo, que trabajo en discotecas y animo eventos, subo al escenario y tengo miedo porque puede haber un loco que me dispare. Esto cada día se pone peor, en ningún lado uno está a salvo. Mis con­dolencias para todas las familias por la pérdida”, acotó la pelirroja.

Finalmente, Susy Díaz no dudó en pedirle a Dios por su bienestar y el de su familia. “Ya da miedo salir a centros comercia­les porque no sabemos qué nos pueda pasar. Como es el año del gallo, todos los hombres andan encrespados y peleándose. Hay que rezar, ir a misa los domingos para alejar lo malo en la calles. Ahora yo salgo a la calle rezando y regreso rezando para que Dios me cuide”, señaló la rubia de labios rojos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: