Arturo Vidal sería recontra borracho

Luego que la esposa del portero y capitán de Chile, Claudio Bravo, revelara que algunos de los integrantes de la escuadra sureña “se iban de fiesta e incluso no entrenaban por estar borrachos”, salió a la luz una conversación del extécnico de Chile, Jorge Sampaoli, con periodistas de ese país, donde el técnico argentino señala que Arturo Vidal no puede controlar su adicción al alcohol.

“A Vidal le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me preguntó si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky”, fue lo que publicó el diario sureño Las Últimas Noticias.

MÁS ACUSACIONES

También la suegra de Bravo, Pilar Lizana, hizo una dura denuncia contra el ‘Rey Arturo’, quien habría pagado a un casino chileno para que no la difunda una pelea en la que participó.

“Todo el mundo sabía que (Arturo Vidal) llegaba curao (con resaca). Él tuvo una pelea en el casino Monticello (Chile) a las 7 de la mañana y pagó para que se borraran los videos de las cámaras de seguridad”, expresó la señora.

DATAZOS