Asesor de Chávarry renunció

Por los dos intentos de allanamiento fiscal a su oficina en el Ministerio Público, ayer Juan Manuel Duarte Castro, asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó su renuncia irrevocable al cargo. “He presentado mi carta de renuncia irrevocable al cargo de asesor de confianza en la función de coordinador parlamentario”, afirmó.

Duarte atribuyó esta decisión a que no hay un “ambiente laboral propicio” dentro de la Fiscalía de la Nación, por las diligencias iniciadas por el fiscal José Pérez. “Hay mucha inestabilidad. Me preocupa porque esto bloquea los proyectos que he venido elaborado en este corto tiempo que he estado trabajando”, dijo.

Rechazó los dos allanamientos de madrugada, iniciados por Pérez el sábado y el lunes, con autorización judicial y apoyo policial, como parte de las investigaciones que se siguen a Keiko Fujimori e involucrados por lavado de activos.

El fiscal de la Nación rechazó y criticó esos allanamientos.