Asesora de Chávarry: “No temo ir a la cárcel”

El Ministerio Público (MP) no deja de ser el centro de los escándalos, al confirmarse ayer que una ex congresista y asesora del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, Rosa María Venegas Mello fue quien violentó una oficina del MP, que fuera lacrada por el fiscal Domingo Pérez Gómez. Venegas Gómez confirmó que ella ingresó a la oficina del ex asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte, intervenida y lacrada por Pérez lacrada, pero advirtió que lo hizo para retirar papeles suyos, donde figuraban sus contactos y recetas médicas personales. Junto con ellas están comprometidos tres agentes de seguridad personal de Chávarry, todos captados por cámaras de seguridad mientras ingresaban a oficinas lacradas. La PNP confirmó que investiga a los agentes, que podrían ser dados de baja.

NO TEME LA CÁRCEL

Según el video, el ingreso de Venegas Mello se hizo la madrigada del 5 de enero, con apoyo de los tres efectivos. La mujer, que fue congresista de Unión por el Perú (UPP) del 2006 al 2011, recibió la llave de la oficina por parte de Duarte y tardó 15 minutos en retirar los documentos. Venegas confirmó que sacó documentos en tres cajas e indicó que no teme ir a la cárcel porque no había cometido ningún delito. “Se habían vulnerado derechos consagrados en la Constitución y como no había ninguna orden, retiré cosas personales mía, de mi intimidad. Además, cosas relacionadas con mi labor como periodista”, señaló. Ella confirmó que fue asesora de la fujimorista Karina Beteta, pero por una mejor oferta, se fue a trabajar en el despacho de Chávarry. Precisó además que renunció al cargo porque era un cargo de confianza.

EL DATO

Beteta rechazó algún vínculo actual con Venegas Mello. No tengo nada que ver en sus cosas, dijo