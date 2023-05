¡Así celebraron los artistas peruanos el Día de la Madre!

Compartir Facebook

Este domingo 14 de mayo, se celebró una fecha muy especial dedicado a todas las mamitas. En este Día de las Madres, varios artistas enviaron sus saludos y realizaron actividades especiales para hacer felices a sus progenitoras y esposas.

Deyvis Orosco sorprendió a su esposa Cassandra

El cantante Deyvis Orosco, conocido el ‘Bomboncito de la Cumbia’, dedicó unas palabras a las mamitas peruanas: «Feliz día de la madre a cada una de las grandes mujeres de mi vida, que tengo la suerte de tener a mi lado y a mi Mamita que desde el cielo se que me cuida. ¡Tengan un feliz día de las madres!», publicó en sus redes sociales

«Darle un beso enorme a todas las mamitas hoy, es un día especial. El día de hoy tengo trabajo, pero pasé un día increíble con mi mamá ayer. Además que fue un día muy especial y estuve desconectado de las redes. Sin embargo, soy poco de subir cosas, pero cómo sé que le encantan los regalos ( a Cassandra)», dijo el cantante de cumbia por medio de sus historias de redes sociales.

En el video muestra los detalles que realizó Deyvis a su pareja. Entre ellos, la foto de ella con su hijo Milán junto a unas huellas de las manos del hijo de ambos. Además le dio otras sorpresas más como flores y un regalo, pero para Cassandra, las huellitas de su hijo fue lo más bonito.







Daniela Darcourt sorprende a su familia

Daniela Darcourt no se quedó atrás y mandó un sentido mensaje a todas las mamás y papás que cumplen la función de mamá: «Especialmente para todas las mamitas y las mamacitas que me siguen, feliz, feliz día de la madre para todas y cada una de ustedes. También para los papás que hacen de función de mamá, es muy importante saludarlos también y desearles todo lo mejor».

Además engrió a todas las mamitas de su casa preparando un rico almuerzo para ellas. «No es por nada, pero hoy voy a sorprender a mi familia, a mi mamá, a unas tías y mi suegra también. Me he mandado con un seco con frejoles, que nada más les digo… me fui«, dijo la salsera mientras mostraba la comida lista en la olla.

Marisol realiza un homenaje a mamitas

La cantante Marisol también se unió a los artistas, que rindieron un homenaje a todas las mamitas. «Un homenaje con todo mi amor a las madrecitas del Perú, del Mundo y también a las ausentes que se convirtieron en nuestros ángeles», publicó la ‘Faraona de la Cumbia’ en sus redes sociales.

Junto a su publicación compartió un video donde interpreta el tema «Cabellos de mi madre», de la composición de Manuel Elisbán Lazo Álvarez.

Yahaira Plasencia lo celebra en familia

«Feliz día a todas las mamacitas, hermosas, preciosas, lindas. Yo estoy aquí con mi abuelita«, escribió la cantante Yahaira en sus historias. Luego su abuelita mandó un saludo: «Saludo para todas las mamitas, que se cuiden, que vivan muchos años para felicidad de sus hijos, gracias».

Después presentó a su mamá y otras mamitas de su familia. La salsera compartió este día en familia con sus seres queridos.

Hermanos Yaipén dedicaron un concierto por redes sociales

La agrupación de cumbia le rindió un homenaje a las mamitas del Perú realizando una transmisión en vivo desde su página de facebook.

«Estamos reunidos con cada uno de los integrantes de Hermanos Yaipén para celebrar y hacer este gran homenaje a mamá», dijeron los cantantes del grupo. Los integrantes del grupo continuaron con la transmisión, primero dedicando un mensaje a sus propias madres y a todas las mamitas, luego interpretaron algunas canciones y dedicaron mensajes del público por el Día de la Madre.