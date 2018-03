VÍDEO | Fabio Agostini celebró de así su cumpleaños

El fornido modelo, Fabio Agostini, sopló las velitas por su cumpleaños de una manera especial. Más conocido como “Jean Claude Van Dame”, el popular guerrero dejó ver en un vídeo en su cuenta de Instagram el cariño que sus compañeros de trabajo tienen hacia él.

Facundo Gónzales y el querido “Zumba” fueron quienes desataron la broma en pleno restaurante. “Gracias a todos por darme estos grandes recuerdos de alegría … para los que me pegaron contra la tarta esperaré con ansias su próximo cumpleaños.Grabado quedó quienes fueron y no lo olvidaré”, escribió el modelo.

Aunque en el vídeo no se aprecia la presencia de Mayra Goñi, se sabe , por sus historias en Instagram, que ambos celebraron de lo lindo en las dunas de Ica. La misma actriz fue quién escribió unas lindas palabras para su saliente. “Hoy no es un día cualquiera, hoy es cumpleaños del Galáctico,una persona que estoy conociendo y cada día me sorprende con sus ocurrencias y miles de formas de sacarme una sonrisa, una persona con un corazón enorme , gracias por ser como eres. FELIZ CUMPLEAÑOS”, pronunció.

Como se sabe, el guerrero y la actriz vienen saliendo varios meses y se presume, que ya estarían en una relación.

