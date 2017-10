Así festeja su cumpleaños Jefferson Farfán

Jefferson Farfán publicó en su cuenta de Instagram una fotografía, por sus 33 años de vida, donde coge una copa de campeón y al lado se muestra unos globos de helido con la edad del jugador.

Jefferson no dejó pasar la oportunidad para agradecer a cada una de las personas con un tierno mensaje. “Gracias a todos por los lindos mensajes les deseo ¡lo mejor del mundo!. Solo me queda agradecer a Dios por todo lo que me brindó hasta el día de hoy ! Y seguiré luchando para seguir cumpliendo mis sueños” expresó ‘La Foquita’ quien no deja también de recibir saludos y cariños de sus seguidores.

de igual manera, expresó un conmovedor mensaje para su familia. “esta fecha me hubiera encantado estar con mis hijos, mi madre, pero es parte del trabajo y ya habrá momentos para estar con ellos. Los amo con todas mis fuerzas, sé que desde allá siempre están dándome sus mejores vibras para seguir luchando por mis objetivos los adoro familia“. Agregó Farfán.