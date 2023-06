Así-fue-como-Walter-y-Javier-Yaipén-descubrieron-a-Angelo-Fukuy

Compartir Facebook

El artista Angelo Fukuy es un cantante muy querido por el público. Ha integrado diversas agrupaciones reconocidas y ha dado giras en todo el Perú. Ahora como solista, el intérprete de ‘Lárgate’ tiene un gran éxito y recordamos como inició su carrera musical con la ayuda de Walter y Javier Yaipén.

¿Cómo descubrieron a Angelo Fukuy?

Con tan solo 19 añitos, Angelo dejaba su pueblo natal Chiquitoy para viajar a Trujillo y empezar una carrera universitaria. El reconocido artista, en ese entonces, trabajaba de mozo en una cevichería para costear los gastos de sus estudios.

Por cosas del destino, un día sube a cantar un fin de semana en el restaurante en el que trabajaba por órdenes del dueño y entre sus comensales se encontraban Walter y Javier Yaipén. En ese momento, Angelo comenta que no sabía quiénes era en realidad y que aún recuerda que les sirvió de comida y bebida, ese día cambió su vida.

Angelo Fukuy subió al escenario junto a una orquesta que se presentaba a interpretar algunos temas de Los Iracundo y Los Ángeles Negros. Luego de su presentación, se le acercó Walter Yaipén para hablar con él: «Don Walter me dijo: ‘¿Sabes quiénes somos nosotros?’. Y yo: ‘La verdad que no, señor’. ‘Nosotros somos los fundadores de Grupo 5′. Me dieron su tarjeta y me dijeron: ‘Te escuché cantando ¿sabes cantar cumbia?’. ‘Sí’, le dije. Me sabía dos cumbias”, cuenta el cantante.

Es así como Angelo viaja a Chiclayo para ir hacer el casting, pero fue grande sus sorpresa que no iba hacerlo, sino que ya tenían su contrato listo para iniciar una gira por todo el Perú con la agrupación de Hermanos Yaipén a sus 20 años.

Desde entonces el cantante ha participado en diferentes agrupaciones hasta lanzarse como solista en 2022. Hasta el momento, su carrera solo va hacia arriba con sus exitosos temas que interpreta y sus nuevas canciones inéditas.

El nuevo éxito de Angelo Fukuy

Desde su lanzamiento como solista, el cantante Angelo Fukuy ha estrenado tres temas inéditos “Levanta tu copa”, “Estoy pensando amor”, “Mentira mentirosa” y llegó al programa para presentar su cuarta canción se llama “Como Tú”, compuesta por el maestro Carlos Rincón.

El artista estuvo de invitado en la Radio Karibeña para presentar su más reciente éxito: “Estreno mi canción ‘Como Tú’ para todas las mujeres hermosas del Perú y del mundo. Estamos empezando desde mi canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar para que lo puedan disfrutar de esta bonita canción. Los invito a compartir a todos ustedes mi gente hermosa, gracias a La Karibeña por la invitación y muy contento de estar aquí”, comenta el artista.