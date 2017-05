Así reaccionó Rosángela Espinoza cuando le preguntaron si está en ‘saliditas’ con Jefferson Farfán

Gran sorpresa causó la revelación de Rosángela Espinoza sobre sus ‘saliditas’ con un conocido pelotero que juega en la selección peruana.

Y es que mucho se rumoreó que este futbolista no sería nadie más que Jefferson Farfán, que siempre ha estado tan vinculado al mundo de la farándula. No obstante, Rosángela Espinoza salió al frente para aclarar la situación.

“Por favor a quien se le ocurre decir algo semejante, primeramente que al señor no lo conozco. Ya antes me quisieron involucrar con él, sé quién es, pero ni me he cruzado en mi vida con esa persona”, dijo Rosángela Espinoza, negando tajantemente algún vínculo con la ‘foquita’.

Aun así, evitó dar más detalles sobre el afamado deportista. “Como lo dije estoy soltera, pero no solita, en algún momento se va a enterar de quien se trata, no insistan por favor”, finalizó Rosángela Espinoza.