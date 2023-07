Compartir Facebook

¿Te alcanzará? La menor del clan Serpa, Brenda Serpa, se encuentra disfrutando de su estadía en Estados Unidos, específicamente en Miami. La modelo deslumbró en el “Miami Swim Week 2024” y según contó, una importante agencia la contactó para que esté presente en el desfile. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la revelación que hizo la también influencer sobre la cantidad de dinero que debería ganar su futuro prometido. ¡A sacar la billetera!

¿Qué dijo Brenda Serpa?

En comunicación con Magaly Medina, la menor de las Serpa hizo una impactante revelación. Si bien detalló que se encuentra soltera, no dudó en señalar que se encuentra buscando pareja. Eso sí, lanzó una dura advertencia a quien pretenda cortejarla.

“Tiene que estar igual o mejor que tú económicamente. No me voy a buscar a uno que recién esté empezando y que no me ayude en nada”, señaló en un principio Brenda Serpa.

Sobre la cantidad de dinero que debería ganar su futuro pretendiente, dejó una exorbitante cifra. Brenda Serpa estaría aprovechando su estadía en Miami para pasear por lujosos hoteles, restaurantes y playas en busca del ansiado “sugar daddy”.

“Uy, muchos dólares obviamente. 20 mil dólares es un buen monto, me gusta”, agregó la menor de las Serpa, sorprendiendo con su revelación.

Como se sabe, Brenda Serpa se desempeña como modelo y pasea su belleza por distintas pasarelas. Asimismo, la influencer deja ver en sus redes sociales los destinos a los cuales viaje, así como unas infartantes fotografías. Esto le ha valido para, hasta la fecha, tener 218 mil seguidores en Instagram, la plataforma más utilizada por ella.

Magaly se pronuncia

Tras las declaraciones de Brenda Serpa, Magaly Medina no dudó en elogiar la actitud de la modelo. La periodista destacó la sinceridad de la modelo y la animó a seguir buscando al ansiado “sugar daddy”.

“Brenda Serpa la pasa muy bien en Miami (…) A mí lo que me gusta de esta chica es que es bien francota, ella no niega que cuando va a Miami invitada por algún concurso o alguna marca, ella se pasea por los mejores lugares porque está buscando un sugar”, comentó Magaly Medina.