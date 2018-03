Augusto Polo Campos dejó herencia a enfermera

A pocos días de cumplir dos meses de fallecido, el programa Reporte Semanal tuvo acceso al testamento del compositor peruano, Augusto Polo Campos, quien el pasado 17 de Enero dejó de existir a los 85 años producto de un infarto cardiaco.

El documento señala que un 30% de sus regalías están destinadas a su escuela de música Contigo Perú, cuyo Gerencia General recae en Andrea Bautista Carbajal, enfermera del criollo. Cabe recordar que esta joven fue denunciada en el 2013 por el supuesto robo de 20 mil soles al compositor. Sin embargo, la acusación fue archivada y, un año después, pasó a ser la mano derecha del papá de Florcita.

Asimismo, uno de los últimos deseos de Augusto Polo Campos fue que su herencia sea repartida de manera equitativa entre sus 7 hijos. Cada uno de ellos recibiría un 10% de sus regalías producto de las 174 composiciones que creó Polo Campos.

Trascendió, que solo la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 le dejaron al cantante regalías por más de 200 mil soles por la canción Contigo Perú.

Hijo de Polo Campos en problemas

De otro lado, se supo que Giomar Polo uno de los hijos del compositor ha sido denunciado por su expareja y madre de su hijo de 8 años, María Lazarte, por no pasar una pensión por alimentos.

Según denunció la mujer, Giomar le debe cerca de 16 mil soles, de 4 liquidaciones. “Él iba a ir preso y su abogada se comunicó, me dijo que mi hijo no iba a padecer, pero tampoco padecía, yo le daba”, mencionó la madre. Además, detalló que en un inicio el menor no era reconocido, pero el juez pidió que el niño reciba una pensión por alimentos. “Yo no tengo la culpa que él se haya endeudado”, añadió.