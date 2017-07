Aumenta a 10 los muertos por tragedia en cerro San Cristóbal

A diez aumentó la cifra de muertos del trágico accidente en el cerro San Cristóbal. Enith Rojas dejó de existir tras permanecer 72 horas luchando por su vida en la clinica

Según comentó Neyci Borjas, prima de la víctima, a una radio local, el cuerpo de Enith no puede ser sacado de la clínica debido a que no tiene 40 mil soles para pagar por los costos del tratamiento de emergencia que recibió durante estos días. Esto debido a que el centro de salud no cubre el SOAT.

Ella invocó al Ministerio de la Mujer a que le ayudara a costear estos gastos debido a que su familia no tiene los ingresos suficientes.

Enith Borjas, natural de Pucallpa, no tenía planeado hacer esa trágica visita al mirador del cerro San Cristóbal, pero fue una amiga quien la invitó a pasear en la unidad de Bus Green que, como se vio en imágenes difundidas por Exitosa, representaban un peligro desde el mismo momento de la subida.