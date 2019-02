A sus 35 años y tras varios fracasos de amor, la conductora Karla Tarazona, contó que aún cree en el amor y espera con paciencia la llegada de su príncipe azul. “Solita me veo más bonita y tranquilita, no me pongan pareja, ya tengo tres años sola y disfrutando de mi soltería”, señaló.

“Con tres hijos más, el trabajo, no hay cabeza para pensar en el amor (…) Pero ya llegará el indicado, no lo he descartado porque mi corazón todavía cree en el amor y ya llegará el príncipe, no lo espero con ansias pero sí con paciencia y lo más importante es lo que uno refleja, estoy bien, estoy tranquila”, mencionó Tarazona.

De otro lado, dijo que no les hace caso a las críticas que vierten sus exparejas sobre ella, pues se baña en aceite.