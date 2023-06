Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Austin Palao se pronunció acerca de las críticas que recibió tras no agradecer a Flavia Laos públicamente al recibir el ‘Premio Heat’ que ganó como ‘Artista tendencia’.

Austin Palao fue el ganador de uno de los premios internacionales en los ‘Premios Heat 2023’. Él celebró su triunfo y al subir al escenario no dudó en agradecer a sus seguidores y a la organización. Sin embargo, el cantante no dijo nada sobre el apoyo de su pareja cuando recibió el premio.

“Agradecer a los Premios Heat, a Diana y Master Chris por tanta hospitalidad. Y bueno, agradecer a mi fanaticada, al Perú entero por ponerse la bandera y, por último, mamita este premio va para ti”, fueron los agradecimientos que el exchicho reality dio al estar parado sobre el escenario.

Esto disgustó a los seguidores de Flavia Laos y causó mucha polémica, pues el artista fue duramente criticado en sus redes sociales.

Tras unos días, Austin decidió romper su silencio y explicó el porqué no agradeció a Flavia al recibir su premio.

¿Qué dijo Austin Palao?

El exchico reality se presentó en el programa ‘América Hoy’ y se defendió de las críticas de sus detractores. Austin explicó que Flavia estaba incluida dentro de los agradecimientos, pero se excusó diciendo que no iba a mencionar una por una a todas las personas.

“Yo cuando me refiero a familia obviamente ella está involucrada. Si me voy a poner uno por uno a nombrar creo que no voy a dar paso a hablar de mis colegas que quiero que vaya más talento peruano allá”, explicó el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Mira también: Gisela Valcárcel y Adolfo Aguilar se unen en un nuevo programa para derrocar a ‘El Gran Chef Famosos’

Además indicó que el tiempo que tenía para dar sus palabras fue limitado y por eso no le alcanzó a agradecer a su pareja específicamente.

“Uno cuando va a recibir un premio tiene un tiempo determinado, no te dicen cuánto, pero hay un tiempo. No voy a explayarme de una forma que falte el respeto a los presentes. Sorry si no pude hablar como hubiesen querido todos, pero es el tiempo que tuve. Es un tiempo limitado”, agregó.

¿Qué dijo Flavia?

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ interceptaron a Flavia Laos para que hable sobre como se siente tras las declaraciones de Austin. La influencer indicó que no se sintió molesta, pues el ganó gracias al apoyo de sus fans.

Mira también: “Traté de comunicarme con ella”, Yahaira Plasencia quiere hacer las paces con Nicole Akari

«No voy a comentar al respecto (…). Para nada (me molestó), de verdad, eso es cosa de fans y es eso nomás», indicó.

«No, él tiene sus fans y pucha que son lo máximo y que lo apoyan a todas. Es su momento y hay que aplaudirlo y todos apoyarlo», agregó.

Además, la artista señaló que su relación con el cantante va muy bien y ella también lo felicitó en privado tras su triunfo.