Autos viejos son bombas de tiempo

Las empresas encargadas de las revisiones técnicas de los vehículos deben ser sancionados por otorgar certificados positivos a unidades que están viejas o en mal estado, previo cobro de coimas, como se ha comprobado en los últimos días, afirmó el presidente de la ONG Luz Ambar, Luis Quispe Candia.

Entre estos casos, señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe proceder a presentar una denuncia penal contra la empresa Norwich S.A.C, que lleva el nombre comercial de Farenet, por dar el visto bueno de circulación a unidades que son un peligro para la seguridad ciudadana.

Precisó que el propio viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, confirmó el inicio de esta acción legal, mientras que la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) dispuso la suspensión de actividades de dos centros de inspección técnica vehicular vinculados a esa empresa.

Se supo que la Sutran procedió con la drástica medida luego de que los funcionarios de Farenet se negaron a entregar expedientes técnicos solicitados por personal de fiscalización, que realizó un operativo sorpresa el pasado 30 de noviembre en sus sedes de Ate y el Callao.

ES UN CRIMEN

Quispe Candia remarcó que estas acciones de control sobre Farenet y otras empresas que brindan el mismo servicio son un poco tardías, porque era vox populi que malos choferes y empresas pagaban coimas para obtener certificados de revisión positivos cuando sus unidades no estaban en buenos condiciones.

“Esta inmoralidad e irresponsabilidad alcanza al MTC por no ejercer control sobre estas empresas, no solo Farenet, sino a tres o cuatro más que cuentan con personal no calificado”, expresó el especialista en transporte.

En los últimos días se reveló que los empleados de estas empresas revisoras de vehículos cobraban coimas de 40 a 50 soles por dar certificados positivos, e incluso tenían el desparpajo de tener “jaladores” para conseguir más clientes.

EL DATO

Quispe Candia advirtió que esto era un crimen, porque se daba luz verde a vehículos de transporte de pasajeros que podrían averiarse o causar accidentes fatales como ocurre todos los días en las pistas de Lima.