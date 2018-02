Bárbara Cayo feliz con ‘Torbellino’

La actriz Bárbara Cayo se mostró feliz de retomar la actuación con la nueva versión de la recordada telenovela ‘Torbellino’ que alista Latina. Indicó que tras su participación en la fenecida serie ‘Al fondo hay sitio’ estaba dedicada a su agencia de publicidad.

“Estoy alejada un poco con mi agencia de publicidad, pero he retomado mi carrera en la actuación esta vez con Torbellino, las redes sociales han explotado con el regreso de la serie y eso me tiene muy contenta, me llama mucho la atención la buena onda del público”, comentó.

Cayo anunció el festival ‘Perdidos en los 90’ este 7 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. “Yo voy a estar feliz ahí cantando estas canciones, porque empecé en la televisión cuando tenía 16 años, y estos grupos yo los presentaba en los programas donde estuve”.