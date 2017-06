Bartola: “No cantaré ‘Despacito’”

“Un país sin música es un país sin alma”, es el mensaje que la gran Bartola quiere dejar como legado a los jóvenes con sus 48 años de carrera, siendo uno de los mayores referente en la música criolla. Por ello, ya inauguró su nuevo local ‘La esquina de Bartola’ donde da cabida a nuevos exponentes del criollismo, la salsa y la cumbia.

¿Grabarías ‘Despacito’ como Eva Ayllón?

No grabaría, increíble lo de Eva Ayllón, lo que ha hecho es atreverse. La gente critica pero uno debe seguir adelante. Para todos hay público, seguimos avanzando a pesar de la trayectoria queremos refrescar nuestro repertorio.

¿Estás en contra de la fusión musical?

Yo soy más tradicional, hay alguien que tiene que conservar y ser el referente. Yo elegí ser el referente de la música que no se debe de perder.

¿Qué opinas de los imitadores de ‘Yo Soy’?

Le doy la razón a Manuel Donayre (de promocionarse con su nombre), él está vigente, los empresarios a veces por abaratar costos se llevan al que imita y no al original.

¿Te molesta la imitación de ´Portola’?

Carlos Álvarez es muy respetuoso. Le agradezco, me hizo ver el otro lado de Bartola, la jocosa, que tengo pero a veces no lo muestro. En el caso del contralor Edgar Alarcón (sobre la demanda) hay un tema de fondo que no puede pasar inadvertido (las denuncias) por eso que no le gusta la imitación.

¿Sigues en contra de las biografías?

No estoy en contra, la gente puede hacer lo que guste. Lo que viví desde mis inicios lo conservo en mi corazón entonces no necesito que nadie sepa mi vida yo necesito que vivan conmigo.

Dato

‘La esquinal de Bartola’ en Av. Manuel Segura 127 Barranco