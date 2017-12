Así reaccionó Carla Barzotti ante los comentarios de Tilsa Lozano y ‘Zorro Zupe

Carla Barzotti no se deja pisar el poncho y menos sorprender por nadie. La actriz salió ayer en ‘Amor, amor, amor’ a leer la carta notarial que le envió Brunella Horna, sin embargo el programa quiso enfrentarla con los panelistas Tilsa Lozano y ‘Zorro Zupe’ pero esta los cortó de inmediato.

Barzotti no toleró que la producción quisiera incluso difundir un audio donde sigue comentando más cosas sobre la ahora enamorada del congresista Richard Acuña.

“No sé de qué audio hablan, a mí no me gustan que saquen audios ni nada porque eso forma parte de mi vida privada. En una conversación privada puedo decir lo que a mí me da la gana”, dijo la exmodelo.

“No tengo nada contra Tilsa ni el ‘Zorro’ pero no pienso discutir ni hablar con ellos de este tema, es algo en el que no tienen nada que ver”, arremetió.