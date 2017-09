Basurean a Santi

Gran polémica ha causado el comentario de Santi Lesmes, quien en un altercado con el periodista deportivo, Elejalder Godos, dijo: “Hay una cosa que yo hago y usted no: cada cuatro años, disfruto de mi país en el mundial. Usted no”.

Este hecho ocasionó que los hinchas peruanos levantaran su voz de protesta contra el español con comentarios de grueso calibre. ‘Regrésate a tu país’, ‘Lárgate porquería, trata mal a los combatientes que ellos son basura, pero no te metas con nosotros asqueroso’. ‘Bótenlo del país inmediatamente’, son algunos de los comentarios que se logran leer en el Twitter.

Por su parte, el panelista de ‘Cuéntamelo todo’, señaló dijo no le faltó el respeto a nadie y asegura que el Perú no le da de comer. “A mí no me da comer el Perú, a mí me da de comer mi trabajo, porque si fuera así yo estaría recostado en mi cama viendo tele y el Perú me mantendría, sin embargo yo me levanto temprano todas las mañanas y salgo a trabajar…”, aseveró.

“No le he faltado el respeto a nadie, lo único que dije es un comentario que es una verdad, que desde que nací cada cuatro años veo jugar a mi selección en un mundial. También terminé diciendo que espero que Perú llegue al mundial y ojalá que llegue al mundial y le gane a España con el gol de Pizarro”, comentó Santi.

Asimismo, Lesmes dijo que no teme a que la hinchada peruana tome represalias contra su persona. “No tengo miedo a nadie, creo que deberíamos dejar de ser más susceptibles y ver la televisión como una caja de entretenimiento y los aficionados deben de tomarse a pecho que durante los hechos pasados no se trabajó bien en la selección”, acotó.

Finalmente, dio a conocer que viene tramitando su nacionalidad peruana, pues dice que se siente un peruano más.